Inter-Lazio, Inzaghi medita qualche cambio di formazione. Frattesi scalpita

Martedì sera l’Inter è sbarcata in Arabia Saudita dove è ufficialmente iniziata la missione Supercoppa. Vinta nelle ultime due edizioni, Inzaghi e i suoi ragazzi vogliono il tris. In vista della semifinale contro la Lazio, il tecnico nerazzurro potrebbe cambiare qualcosa rispetto a Monza.

"Sicuro del posto, anche perché squalificato alla prossima di A contro la Fiorentina, Calhanoglu. Il turco è pronto agli straordinari in Supercoppa, dove giocherà sia la semifinale, sia l’eventuale finale, prima del riposo forzato in campionato. Praticamente certo anche il rientro di Acerbi per De Vrij, non vanno scartate a priori altre novità: Frattesi scalpita, il ballottaggio Dumfries-Darmian verrà sciolto nelle prossime 24 ore".