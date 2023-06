Inter, Mkhitaryan dal 1′? Da cosa dipende. Lukaku o Dzeko? Numeri dicono…

Sono due i grandissimi dubbi di formazione di Simone Inzaghi in casa Inter . Chi schierare in attacco accanto a Lautaro Martinez e chi a centrocampo tra Brozovic e Mkhitaryan, ormai pronto a rientrare. Ne ha parlato così il Corriere dello Sport verso la finale di Champions League di Istanbul.

Lukaku oppure Dzeko? Ma anche Brozovic o Mkhitaryan? Ovvero confermare l’undici che ha sbaragliato il Milan nell’Euroderby, oppure inserire due elementi che, in questo momento, sembrano essere più in forma? Questi interrogativi accompagneranno l’Inter fino a Istanbul. Dietro le due scelte, peraltro, ci sono pure riflessioni differenti. Perché, in attacco, dipenderà dalla strategia che vorrà adottare Inzaghi durante la partita, all’inizio, ma anche nel suo svolgimento. Per il centrocampo, invece, conterà anche il pieno recupero di Mkhitaryan, che si era fermato proprio nel match di ritorno con il Milan e, di fatto, da allora, ha lavorato solo in funzione di Istanbul.