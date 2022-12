Inter, per Lukaku e Onana niente Betis: “E Correa vola in Qatar perché…”

Altro impegno amichevole oggi per l'Inter, che affronterà il Betis Siviglia per capire a che punto è la condizione fisica in vista della ripresa. Sarà assente Romelu Lukaku , ancora concentrato nel recupero totale. Scrive il Corriere dello Sport: "Per mettere minuti nelle gambe restano così appena due gare, quelle con Reggina e Sassuolo. Lo staff ha voluto resettare tutto approfittando dell’assist dato dalla prematura eliminazione del Belgio, stilando un programma ad hoc per l’attaccante che ad Appiano ha fatto spesso gli straordinari unendo il suo lavoro personalizzato a quello fatto con il gruppo.

Resta però l’occasione persa perché - come provano i gol sbagliati goffamente da Lukaku con la Croazia - un conto è allenarsi, pur bene e con impegno - un altro è acquisire certezze che soltanto giocando in partita può ritrovare un calciatore che, peraltro, nella prima parte di stagione in campo c’è stato pochissimo. Oltre a Big Rom e Andrè Onana , per Siviglia non sono partiti nemmeno Danilo D’Ambrosio e Mattia Zanotti (entrambi indisponibili) oltre ché Joaquin Correa che ha risposto signorsì all’invito della federcalcio argentina per presenziare alla finale mondiale a Doha: oggi l’argentino si allenerà insieme agli altri giocatori non convocati per Siviglia e poi prenderà il primo aereo per il Qatar".