"Come lo stesso allenatore piacentino ha specificato dopo la partita in casa del Sassuolo, lui stesso sta visionando diversi calciatori insieme alla dirigenza per capire quali profili siano più funzionali alla squadra scudettata e magari anche per stilare una gerarchia di preferenze. Poi Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin si occuperanno di capire costi e fattibilità di ciascuna operazione - hanno già cominciato a farlo - e in seguito si entrerà nel vivo con eventuale vaglio del presidente Steven Zhang", scrive Gazzetta dello Sport.