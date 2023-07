Inter, Mediaset: “Onana-United, mancano un paio di mln. Poi arriva Sommer”

Andre Onana è sempre più vicino al Manchester United. Lo conferma anche SportMediaset, che fa il punto sul futuro del camerunense e non solo: "Sono ore caldissime, ci sono stati passi avanti quasi decisivi per la cessione del portiere allo United con una serie di call positive: i Red Devils sono arrivati a 50 milioni più bonus, mancano un paio di milioni per chiudere. Dopo la cessione l'Inter acquisterà Sommer per 6 milioni di euro e poi si proverà Trubin, per cui le richieste sono alte. Sul fronte Lukaku l'Inter ha ricevuto un no alla sua nuova offerta: la deadline è fissata per lunedì per evitare inserimenti pericolosi sul giocatore".