Inter, Mentana e le coincidenze nerazzurre: finale Coppa Italia e presagio sulla Champions

Il direttore del Tg La 7, grande tifoso dell'Inter, ha postato una foto con due treni e ha mandato un messaggio su chi arriverà in finale di Champions

Dopo il passaggio in finale di Coppa Italia dell'Inter, i tifosi nerazzurri gioiscono per aver sbattuto fuori la Juventus. Tra questi anche il direttore del Tg La7, grande tifoso nerazzurro, Enrico Mentana. Sui social il noto giornalista ha postato una foto sul possibile epilogo da lui voluto per il finale di stagione dell'Inter.