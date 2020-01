Tra mercato e conferme: ecco come potrebbe giocare l’Inter schierando solo i giovani

L’obiettivo di Beppe Marotta e della proprietà è chiaro: creare un’Inter vincente con un mix di giovani e giocatori esperti. La strada intrapresa porta in quella direzione, non è un caso che i nerazzurri abbiano investito e puntato tanto su giocatori giovani come Barella, Lautaro, Bastoni a tanti altri. E non è un caso che in casa nerazzurra abbiano puntato gli occhi su giovani interessanti come Tonali e Kumbulla. Transfermarkt ha messo in campo una probabile formazione dell’Inter tra mercato e conferme inserendo giocatori nati dal 1997 in poi.

IONUT RADU (In prestito)