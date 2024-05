TS – Inter, idea è confermare la rosa. Rebus Dumfries, in caso di ‘offerte indecenti’ per i big…

Sette cambi per dimostrare la massima fiducia che ha in tutta la rosa dell’Inter. Rivoluzione pronta a Frosinone, come spiega oggi Tuttosport, “la scelta di Inzaghi è in linea con le parole espresse più volte nelle ultime settimane sull’intenzione di confermare in buona parte la rosa in vista della prossima stagione.

Un’idea sposata pure dal club che non vuole certo ripetere quanto accaduto nell’ultima estate dove furono ben dodici i giocatori cambiati. Molto dipenderà da eventuali offerte in arrivo per i big (difficile che l’Inter possa dire no a proposte “indecenti” per i vari Thuram e Bastoni) e da quanto accadrà sul fronte Dumfries: in caso di mancato accordo per il rinnovo, inevitabile sarà la cessione per non perderlo a zero”, si legge.