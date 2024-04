"Malgrado il grande vantaggio in classifica, Inzaghi non intende minimamente alzare il piede dall’acceleratore e anche al Bluenergy Stadium punterà sulla formazione migliore. Scontato il ritorno tra i pali di Sommer, che per precauzione aveva saltato l’Empoli dopo la distorsione alla caviglia accusata in nazionale. Tra Udinese e Cagliari (il 14 aprile, sempre in notturna), le valutazioni del tecnico al limite potrebbero riguardare i diffidati, in proiezione derby. Sono infatti a rischio squalifica Lautaro Martinez, Henrikh Mkhitaryan e Benjamin Pavard, tre colonne a cui il tecnico nerazzurro non intende certo rinunciare nella supersfida del 22 aprile", aggiunge Gazzetta.