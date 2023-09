GdS – Mkhitaryan, un Treccani in entrambe le fasi. Lautaro uomo squadra, Thuram centauro

Mkhitaryan 8,5 - Doveva lasciare il posto a Frattesi? Dopo 5 minuti Miki segna nella porta in cui ha segnato Frattesi martedì. Il ragazzino ne ha fatti 2 in Nazionale? Allora ne fa 2 anche lui. Non basta. Per dimostrare grandezza d’animo, manda in gol pure Frattesi… Una Treccani, in entrambe le fasi. Se Inzaghi fa le squadre al parco, come i bambini, per primo chiama Mkhitaryan.