Inter, Milinkovic-Savic nella lista dei rinforzi: la situazione. Brozovic…

Negli ultimi giorni il nome di Milinkovic-Savic è stato spesso accostato all'Inter. Il centrocampista è in uscita dalla Lazio e ha in Simone Inzaghi un grande estimatore. Come sottolinea il Corriere dello Sport, al tecnico nerazzurro non dispiacerebbe tornare ad averlo al suo servizio. E anche in viale Liberazione sarebbero ben lieti di accontentarlo, tenuto conto che, con il contratto in scadenza nel 2024, il serbo rappresenta una ghiotta occasione.