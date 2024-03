Il centrocampista non sentiva di essere a posto dopo l'infortunio e ha preferito non entrare in campo. Anche per Asllani un piccolo problemino

Andrea Della Sala Redattore 5 marzo 2024 (modifica il 5 marzo 2024 | 08:46)

Nel secondo tempo della sfida di ieri tra Inter e Genoa, Inzaghi ha mandato a scaldare Frattesi. Il centrocampista, però, non sentiva di essere a posto dopo l'infortunio e ha preferito non entrare in campo. Anche per Asllani un piccolo problemino nel finale, ma non sembra nulla di grave.