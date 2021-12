UFFICIALE – Inter e Moncler annunciano una nuova collaborazione: “Altro passo…”

Moncler diventa Official Formal Wear Partner del Club: vestirà la Prima Squadra dell'Inter, mister Simone Inzaghi e la dirigenza nerazzurra per gli impegni formali della stagione 2021-22

Inter e Moncler annunciano una nuova collaborazione: in linea con la sua passione per il design, l’innovazione, la cultura e le community globali, Moncler diventa Official Formal Wear Partner del Club per i prossimi 3 anni.