L'Inter batte la Fiorentina senza gli squalificati Calhanoglu e Barella e torna in testa al campionato davanti alla Juve

Vittoria fondamentale per l'Inter a Firenze. I nerazzurri trovano tre punti importantissimi perché consentono alla banda di Inzaghi di tornare in vetta, seppure con una gara in meno.