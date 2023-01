Inter-Napoli, Inzaghi prepara una mossa: “Con questa vuole spaccare la partita”

C'è grande attesa per il ritorno della Serie A e, a maggior ragione, in casa Inter per il big match contro il Napoli di questa sera. Sarà fondamentale per Simone Inzaghi non sbagliare alcuna mossa per provare a rientrare nella corsa scudetto, come scrive Tuttosport: "Il dubbio Simone Inzaghi lo scioglierà solo stamani, ma al momento la certezza è che contro il Napoli ci sarà Romelu Lukaku, di nuovo titolare in campionato dopo 131 giorni (Lazio-Inter del 26 agosto). Ed è probabile che si vada con la coppia XL con Edin Dzeko, già protagonista nelle due amichevoli con Reggina e Sassuolo.