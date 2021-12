CorSera – Inter, a gennaio no doni per Inzaghi. Regalo in arrivo per la dirigenza

Non sono previsti innesti per la sessione di mercato invernale ma una novità potrebbe presto riguardare i dirigenti

In viale della Liberazione c'è la convinzione che la rosa di Inzaghi abbia gli strumenti necessari per fronteggiare tutti gli impegni in programma. Per questo, spiega il Corriere della Sera: "Il mercato di gennaio non porterà regali a Inzaghi. La rosa è competitiva così, ma gli impegni saranno fitti, con Lazio, Atalanta, Milan e Napoli nel giro di un mese, in più c’è la finale di Supercoppa contro la Juve. L’Inter deve fare provviste di punti per l’inverno. Un regalo potrebbe riceverlo la dirigenza nerazzurra a partire dall’a.d. Marotta, passando per il d.s. Ausilio e il vice Baccin: prima di Natale tutti dovrebbero firmare il rinnovo per le prossime due stagioni".