TS – Inter, rotazioni con l’Atalanta? “È molto probabile che Inzaghi scelga…”

“I titolarissimi contro l’Atalanta. Qualche ragionata rotazione in Champions League contro il Salisburgo. L’Inter arriverà alla sfida di Bergamo dopo aver avuto una settimana a disposizione per preparare la gara. Un particolare non di poco conto per un allenatore meticoloso come Simone Inzaghi - che oggi non interverrà in conferenza, ma parlerà a InterTv - che ha già dimostrato più volte in passato di saper sfruttare al massimo tale opportunità. Molto probabilmente verrà riproposto l’undici di partenza che ha sconfitto la Roma sabato. De Vrij scalpita, ma Acerbi resta il titolare. Discorso che vale anche con Darmian - ormai riserva di Pavard - e per Carlos Augusto con Dimarco. I tre potrebbero trovare spazio dall’inizio alla Red Bull Arena, così come Sanchez, l’uomo che aveva aperto i discorsi nella gara di andata.