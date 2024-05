Dopo la brutta sconfitta con il Sassuolo, l'Inter vuole riprendere il suo cammino. Le motivazioni non saranno quelle di un mese fa, ma la squadra di Inzaghi vuole chiudere in bellezza la stagione.

"Una caduta bis in Ciociaria, però, è una eventualità che l’Inter tutta non vuole nemmeno considerare: la dirigenza ci tiene a finire come si deve quest’anno strepitoso e lo stesso concetto è stato ripetuto dal tecnico scudettato ai suoi ragazzi. Contro Di Francesco vietato ripetere lo stesso atteggiamento molle e distratto per la seconda partita di fila: è umano non avere la fame delle notti migliori, ma basta poco per fare meglio di quanto visto col Sassuolo", riporta La Gazzetta dello Sport.