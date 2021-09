Marotta, colpo a zero? “L’Inter torna su un nome in difesa già vicino 2 anni fa”

Impellente è la necessità di trovare un centrale a costo zero, considerato che a giugno andranno in scadenza i contratti di Ranocchia, D’Ambrosio e Kolarov

Considerato il complicatissimo momento del calcio a livello economico, il mercato dei parametri zero è la soluzione maggiormente vagliata dai club. E anche l'Inter sta sondando vari profili in scadenza, con Marotta che da ha sempre puntato su questo genere di colpi. E ora, secondo Tuttosport, fiuta l'affare in difesa: "Impellente è la necessità di trovare un centrale a costo zero, considerato che a giugno andranno in scadenza i contratti di Ranocchia, D’Ambrosio e Kolarov.