Inter, nome nuovo in difesa a zero: “Sarebbe ottima alternativa, Inzaghi lo conosce”

L'Inter sta sfruttando la sosta per le nazionali per programmare il lavoro che poi dovrà attuare sul mercato nel mese di gennaio, tenendo gli occhi ben aperti soprattutto sul mercato degli svincolati. E Tuttosport, nella sua edizione odierna, fa un nome nuovo per quanto riguarda i parametri zero, ovvero quello di Luiz Felipe, in scadenza a giugno 2022 con la Lazio: "In estate il rinnovo con la Lazio sembrava cosa fatta, però la fumata bianca non è ancora arrivata. Il club nerazzurro segue la situazione: qualora ci fosse la possibilità di inserirsi, l’Inter non si farebbe pregare, anche perché il brasiliano è un giocatore che Inzaghi conosce bene e può essere un’utilissima alternativa da piazzare alle spalle di Skriniar, De Vrij e Bastoni".