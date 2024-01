Inter, Calhanoglu non preoccupa per il Verona. La gestione di Lautaro e Dimarco…

Si svuota l’infermeria di casa Inter , eccezion fatta per il lungodegente Juan Cuadrado. La Gazzetta dello Sport oggi fa il punto sulle condizioni dei singoli in vista della prossima sfida di campionato contro il Verona. “Per la Befana, Inzaghi potrà convocare finalmente la squadra per intero, compresi Lautaro e Dimarco. Ieri i due titolarissimi, smaltiti i fastidi agli adduttori, hanno come da programma lavorato a parte e torneranno in gruppo domani. Anche se stanno entrambi benone, la loro presenza dall’inizio sarà valutata con attenzione.

In più, Dumfries ha rimesso piede in campo a Genova e pure la condizione di Pavard sta tornando quella ammirata prima dell’infortunio. Il fatto che Calhanoglu non abbia lavorato con gli altri per un accenno di influenza non dà poi preoccupazioni, anche lui ci sarà il 6 gennaio. L’anno è dunque iniziato con buone notizie, lavoro sodo e un grande obiettivo di squadra: tutti vorrebbero ballare a maggio, più o meno come Dumfries a Capodanno”, si legge.