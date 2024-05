"Oaktree aspetta e si prepara a riscuotere il pegno nel caso in cui Zhang non dovesse restituire i soldi: gli americani chiedono il rispetto degli accordi e si dicono non disponibili a rivederne i termini. Il pegno consiste nel passaggio di quote che ora detiene Grand Tower (quindi il 67% dell’Inter) a OakTree. Il fondo diventerebbe così l’azionista di maggioranza della società nerazzurra.