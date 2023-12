Ts – Inter, Oaktree chiede il 25% di interessi: la mossa di Suning. Per trovare un nuovo partner…

Come sottolinea Tuttosport nella sua edizione odierna, per rifinanziare il prestito in scadenza a maggio, Oaktree ha chiesto il 25% di interessi all’Inter. Cifra difficilmente sostenibile, anche per questo motivo Suning, tramite Goldman Sachs, ha iniziato da un po’ a parlare pure con altri soggetti sempre americani (Sixth Street e Ares Management) specializzati nel finanziare club calcistici in difficoltà. "I tempi tecnici per trovare un nuovo partner sono ormai stretti: entro fine gennaio deve arrivare la fumata bianca per arrivare a maggio - quando andrà liquidata Oaktree - con tutti i documenti pronti".