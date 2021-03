Inter, ok la rata di Hakimi e gli stipendi. Cds: “Ma servono 150 milioni per…”

Sistemata la questione stipendi e rata di Hakimi, ma l'Inter necessita di un'immissione di liquidità entro fine stagione

Come riportato ieri, l'Inter ha risolto per ora la questione stipendi e rata di Hakimi da saldare al Real Madrid. Prosegue invece la ricerca del main sponsor e di un investitore che immetta liquidità nel club per ottemperare a tutte le altre scadenze da qui a fine stagione. Spiega il Corriere dello Sport: "Un impulso alle trattative, sperano in viale della Liberazione, lo dia anche il nuovo logo che sarà presentato domani.

Ieri sulla facciata della sede fervevano i lavori per sistemare quello nuovo. E' attesa anche per il maxi prestito che l'Inter sta cercando di ottenere per rispettare le scadenze alla fine di questa stagione e per impostare la prossima. La società ha già garantito che il 31 marzo sarà pagata la rata da 10 milioni al Real per Hakimi e che per quella data sarà pagato almeno uno degli stipendi dei giocatori, ma servono più di 150 milioni a assolvere a tutti gli obblighi fino al 30 giugno".