Stipendi e rata Hakimi: l’Inter salda tutto entro il 31. In arrivo ‘iniezione di liquidità’

La società nerazzurra salderà, secondo La Gazzetta dello Sport, tutte le pendenze per mettersi in pari con i parametri UEFA

Era il 31 marzo la data ultima per il versamento di tutte le scadenze amministrative e contrattuali che servono a mettersi in pari con le richieste UEFA. Ed entro quella data - scrive La Gazzetta dello Sport - l'Inter salderà tutto quanto dovuto. Lo farà a prescindere "dall'iniezione di liquidità" che nelle prossime settimane arriverà con l'intervento di un fondo estero.

La rosea spiega come verrà saldata nelle prossime ore la data di 13 mln destinata al Real per l'acquisto di Hakimi. Si tratta di un pagamento differito che rientra in un normalissimo accordo tra i due club. Una soluzione condivida che in epoca di covid ha aiutato l'Inter, con il club spagnolo pronto a capire le difficoltà che hanno colpito tutte le società di calcio, Real compreso.