Dolore tendine d’Achille, Cuadrado si opera: i tempi minimi di recupero

I tempi minimi di recupero per Juan Cuadrado, che sarà costretto a operarsi a causa del dolore al tendine d’Achille che lo tormenta da mesi ormai. Secondo quanto riporta oggi La Gazzetta dello Sport, “sarà intervento, con conseguente recupero lento: l’assenza sarà di almeno tre mesi. Si tratta solo di decidere quando l’operazione sarà effettuata: già in questa settimana, oppure - come vorrebbe il club e lo stesso staff tecnico - a fine mese, il più possibile a ridosso del mercato di gennaio”, si legge. Una tegola pesante per Simone Inzaghi e l'Inter.