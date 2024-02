"In quel ruolo si è adattato alla grande anche Carlos Augusto. Il brasiliano in estate aveva scelto l’Inter anche per giocare la Champions e ieri si è confermato un trattore in entrambe le fasi. Una sua chiusura su Griezmann ha strappato l’ovazione del Meazza, quasi quanto l’assist a Thuram per stappare il match con la Salernitana. Se andrà avanti in Europa e dovrà giocare ogni tre giorni, soprattutto in un ruolo così dispendioso, per Inzaghi sarà fondamentale poter contare su un pari grado di Dimarco. Discorso che vale anche a destra, dove si è rivisto il vero Dumfries proprio nella notte in cui Darmian è andato stranamente in affanno. Quando sta bene, l’olandese ha un passo che può fare la differenza e che vale doppio perché in pochi saltano l’uomo".