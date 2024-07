"In merito all'ipotesi parametro zero, c'è da superare la perplessità di Oaktree. Il fondo infatti non promuove questo tipo di acquisti, poco futuribili in termini progettuali ed economici. Tuttavia, trattandosi di un rimpiazzo, potrebbe essere accordata un'eccezione. Anche perché Buchanan ne avrà almeno fino alla fine del mese di novembre, a causa di una frattura alla tibia occorsa durante un allenamento col Canada la settimana scorsa", scrive Gazzetta.it.