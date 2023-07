GdS – Inter, pista Retegui arenata dopo il corteggiamento: cos’è successo

E nei mesi scorsi l’Inter ha iniziato un corteggiamento che si è però arenato di fronte alla strada diversa scelta dal club nerazzurro che ha preso Thuram e sta stringendo per riprendere Lukaku. La posizione contrattuale di Retegui è un po’ ingarbugliata, visto che nel suo trasferimento ha voce in capitolo anche il Boca Juniors. E si è parlato di una quotazione da 20 milioni di euro. Il centravanti rimane un obiettivo della Fiorentina alle prese con la risoluzione del problema del gol emerso in modo evidente nella scorsa stagione”, si legge.