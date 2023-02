Inter-Porto, Inzaghi tentato dalla LuLa. Tornano Onana e Skriniar, nessuna sorpresa in mezzo

"Tornerà quindi André Onana tra i pali dopo aver lasciato il posto a Samir Handanovic contro l'Udinese. In difesa non ci sono dubbi sui due "braccetti" Milan Skriniar e Alessandro Bastoni, con lo slovacco reduce anch'egli da 90 minuti in panchina nell'ultimo turno di campionato. In mezzo, Francesco Acerbi pare in vantaggio su Stefan De Vrij, così come Hakan Calhanoglu su Marcelo Brozovic in regia. Il croato è infatti apparso ancora in fase di rodaggio e in un match così delicato l'ex Milan pare imprescindibile. Alla sua sinistra Henrikh Mkhitaryan (solo un pestone per lui sabato, nessuna conseguenza), alla sua destra Nicolò Barella", riporta Gazzetta.it.