Inter, la previsione sul nuovo bilancio: “Perdita più che dimezzata, le cifre”

Il Corriere della Sera fa una previsione sul prossimo bilancio dell'Inter dopo l'assemblea degli azionisti di ieri

Ieri - oltre al rinnovo di Lautaro Martinez - c’è stata l’assemblea degli azionisti in casa Inter. L’esercizio ha registrato ricavi consolidati per € 364,7 milioni e una perdita pari a € 245,6 milioni. Come svelato oggi dal Corriere della Sera, “l’Inter prevede di chiudere il prossimo bilancio con una perdita più che dimezzata, il rosso dovrebbe oscillare tra 100 e 120 milioni. Il contenimento dei costi resta vitale, come sottolinea l’a.d. Beppe Marotta. «Ci siamo posti l’obiettivo di coniugare una politica di riduzione dei costi unita al mantenimento della competitività sportiva». Una sfida non facile da vincere”, si legge.