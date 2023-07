Inter, l’esordio stagionale col Lugano. L’amichevole si giocherà ad Appiano a porte chiuse

"Negli ultimi anni, eccezion fatta per il 2020, Lugano-Inter si è praticamente sempre disputata allo stadio Cornaredo che però quest'anno è... fuori uso. Da tempo sono iniziati i lavori per la ristrutturazione, è stata abbattuta la tribuna Bré e sono state costruite nuove tribune "temporanee" più vicine al campo. Nuovo è anche il manto erboso, in sintetico: sarà pronto per fine mese, in occasione dell'esordio casalingo che il Lugano ha chiesto di posticipare alla seconda giornata (il 29 contro il San Gallo)", precisa il portale sportivo.