CdS – Inter, la probabile col Monza: Thuram dal 1’, Frattesi e Cuadrado…

Rifinitura a San Siro per l’Inter di Simone Inzaghi prima del debutto stagionale contro il Monza. Non ci sono grossi punti interrogativi nella formazione titolare secondo il Corriere dello Sport: “L’unico vero dubbio riguardava Acerbi, ma anche ieri si è allenato a parte e, dunque, contro il Monza non ci sarà. In realtà, il difensore è clinicamente guarito, ma non è il caso di correre rischi, quindi si attenderà la trasferta a Cagliari della seconda giornata di campionato. Ad ogni modo, sarà un’Inter all’insegna della continuità, visto che gli unici volti nuovi (obbligati) nell’undici titolare saranno Sommer in porta e Thuram al fianco di Lautaro in attacco.