Mercato, l’Inter programma il colpo: “A giugno c’è il tempo per imbastire l’affare”

Marco Astori

Lunedì sera contro la Sampdoria Marcelo Brozovic tornerà titolare con la maglia dell'Inter e con la fascia al braccio. Anche se a gennaio, ricorda Il Giorno, una piccola possibilità di addio c'è stata e a giugno lo scenario può ripetersi.

"In inverno il Barcellona ha fatto un sondaggio per capire se è possibile porre le basi per uno scambio con Kessié e da via della Liberazione più che un secco «no» è arrivato un «riparliamone».

L’operazione è complessa, non c’era il tempo per apparecchiarla come si deve. In estate ci sarebbe e ci sono anche i sostituti già pronti in casa. Calhanoglu è un signor regista, lo ha dimostrato. Asllani è il nuovo che avanza. Ma Brozovic vuole ancora la maglia dell’Inter e nei prossimi mesi giocherà anche per questo".