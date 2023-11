L’Inter programma il nuovo colpo giovane italiano: “E’ il desiderio di Marotta e Ausilio”

L'Inter non ha mai smesso di guardare con grandissimo interesse Giorgio Scalvini . Il centrale 2003 è infatti da tempo obiettivo del club nerazzurro, come scrive oggi Tuttosport: "Il difensore centrale dell’Atalanta è da tempo un desiderio di Beppe Marotta e Piero Ausilio per rendere ancora più italiano il gruppo alla Pinetina. Uno dei cavalli di battaglia di Marotta. È stato così alla Juventus, ed è così all’Inter che ha ribaltato la sua esterofilia. Adesso la squadra nerazzurra è il blocco principale a disposizione della Nazionale con Darmian, Acerbi, Bastoni, Barella, Frattesi e Dimarco. Scalvini rientrerebbe perfettamente in questo approccio.

Sarebbe un innesto molto simile a quello di Bastoni, cresciuto nel vivaio dell’Atalanta e portato giovanissimo ad Appiano Gentile. Gli ostacoli di questa possibile operazione, già tentata nel recente passato dall’Inter, sono due: prezzo elevato e concorrenza. In uno scenario internazionale, nel quale non è facile trovare difensori di alto profilo, Scalvini fa eccezione. Non a caso sulle sue tracce c’è anche il Manchester United che la scorsa estate non ha badato a spese per acquistare dall’Atalanta un altro gioiellino, in quel caso in attacco: il danese Hojlund, altro elemento che piaceva all’Inter. Per assicurarsi Scalvini difficile scendere sotto quota 40 milioni".