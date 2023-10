Ts – Inter-Qatar Airways, dietro c’è il lavoro di Zanetti. Tutto porta a credere che…

Arrivano novità importanti per quanto riguarda la famiglia degli sponsor interisti. Infatti sta per fare il suo ingresso nel gruppo Qatar Airways , come compagnia aerea ufficiale. Come sottolinea Tuttosport , c'è il lavoro di Javier Zanetti dietro alla nuova sponsorizzazione. "Un grande merito per la possibile, anzi probabile, prossima sponsorizzazione di Qatar Airways al club di Viale della Liberazione - mancano solo le firme, ma tutto fa pensare che a breve verranno espletate le ultime formalità burocratiche - deve necessariamente essere attribuito a Javier Zanetti, con l’argentino che ha agganciato (o è stato agganciato, dipende dai punti di vista) la nota compagnia aerea nell’ultimo Mondiale disputato proprio in Qatar".

"Visto come esempio di lealtà e sportività, per un Uomo con la U maiuscola e un campione che va oltre i colori delle maglie, Zanetti è un’icona del calcio a livello globale. E ovviamente l’Inter, storico top club internazionale, con principi esemplari in campo e fuori come il suo ex condottiero, con la squadra che nell’ultima stagione ha conquistato la finale di Champions League, non può che essere un mezzo positivo per farsi pubblicità ovunque".