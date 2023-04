Inter, impresa col Benfica. E la quota dell’addio di Inzaghi sale a 2.75

Se in campionato la situazione è sempre più nera, in Champions League l'Inter continua a raccogliere soddisfazioni

Se in campionato la situazione è sempre più nera, in Champions League l'Inter continua a raccogliere soddisfazioni. Era solo l'andata, ma il successo esterno sul Benfica ha messo i nerazzurri e Simone Inzaghi in una condizione di grande vantaggio in vista del match di ritorno.