Inter, Raiola ha proposto Kean per l’attacco: la risposta di Marotta

Nelle scorse ore, il procuratore ha fatto il nome dell'ex punta della Juve: la risposta della dirigenza interista

All’Inter è stato offerto proprio nelle scorse ore un nome nuovo in chiave mercato per l’attacco. Sono ore caldissime sull’asse Milano-Londra per Romelu Lukaku, i nerazzurri e il Chelsea stanno trattando e l’accordo è sempre più vicino. Per questo, diversi procuratori propongono i propri assistiti ai nerazzurri per il reparto avanzato. Come Mino Raiola, che ha contattato Beppe Marotta proprio nelle scorse ore.