Inter-Real Sociedad, la PROBABILE: 5 cambi per Inzaghi. Tocca a Cuadrado dal 1′

L'Inter scenderà in campo questa sera a San Siro contro la Real Sociedad. In palio il primo posto nel girone, i nerazzurri hanno l'obbligo di vincere per cercare di arrivare agli ottavi da primi. Inzaghi farà ben 5 cambi nella formazione iniziale rispetto alle scelte fatte contro l'Udinese. Dovrebbero riposare Bastoni, Lautaro e Barella.

In difesa Darmian, Acerbi e Carlos Augusto che giocherà da braccetto di sinistra, come fatto a gara in corso col Napoli. Sulle corsie chance dal 1' per Cuadrado, Dimarco sulla fascia sinistra. In mezzo torna titolare Frattesi, con Calhanoglu e Mkhitaryan. Davanti Sanchez e Thuram, con Lautaro pronto a subentrare.