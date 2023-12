Acerbi: “L’Inter è passione, qualcosa che ti rende orgoglioso: questa maglia…”

Le parole del centrale: "Avere grandi ambizioni aiuta a crescere, è fondamentale mettere grandissimo impegno in quello che si fa per me"

Intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Real Sociedad, Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, ha parlato così del significato di vestire questa maglia: "L’Inter è passione, unicità, è qualcosa che ti rende orgoglioso: indossare questa maglia ti spinge a dare sempre qualcosa in più in campo. Avere grandi ambizioni aiuta a crescere, è fondamentale mettere grandissimo impegno in quello che si fa per me.