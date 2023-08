In attesa di un rilancio con il West Ham per Scamacca, rimane aperta anche la pista che porta ad Alexis Sanchez. Il cileno aspetterà l’Inter (ovviamente non all’infinito), l’idea potrebbe diventare davvero concreta come quarta punta in caso di addio di Correa. L’argentino però, al momento, non ha reali pretendenti ed è possibile che Sanchez in caso di stallo scelga di valutare altre proposte”, si legge.