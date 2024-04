Inter a Udine con i big: ora un record tira l’altro. C’è Conte nel mirino

Scudetto nel derby

Un altro obiettivo “non urlato” dai diretti interessati, infatti, è quello di ottenere sei punti con Udinese e Cagliari per provare a vincere lo scudetto della seconda stella proprio in casa dei rossoneri: una doppia beffa per rendere ancora più immortale il 20° scudetto. Come detto, per questi motivi, Inzaghi stasera al Bluenergy Stadium metterà in campo la migliore Inter possibile, anche se non ci sarà Bastoni, affaticato e rimasto a Milano per precauzione. L'azzurro sarà sostituito da Carlos Augusto come centrale di sinistra”, si legge.