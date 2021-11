Inter, Dzeko non era la prima scelta in attacco: Inzaghi voleva questo nome

Un interessante retroscena di mercato sull'Inter: il primo nome fatto da Simone Inzaghi alla società non era quello del bosniaco

L’Inter si gode un super Edin Dzeko dopo l’addio estivo di Romelu Lukaku. Fin qui, sono 8 gol e 3 assist in 14 partite tra campionato e Champions League. Ma inizialmente Simone Inzaghi aveva fatto un altro nome alla società nerazzurra, come svelato da grandhotelcalciomercato.com, sito di Gianluca Di Marzio: “Zapata ha scelto l’Atalanta nonostante fosse la prima scelta per l’attacco di Inzaghi. Caratteristiche simili a Lukaku e una somiglianza anche fisica che sarebbe servita a non far rimpiangere il centravanti belga volato a Londra”, si legge.