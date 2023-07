Come rivelato dal Sole 24 Ore, la banca d’affari Goldman Sachs e il consulente finanziario Raine Group hanno riaperto il file legato alla ricerca di investitori negli Stati Uniti. "Mai come di questi tempi l’Inter è popolare nel mondo e il giro di orizzonti serve per capire se può esserci terreno fertile per un’offerta", sottolinea Tuttosport.