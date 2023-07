Lukaku, alleanza di ferro con Zhang. L’Inter dovrà forzare la mano: bonus scudetto decisivo?

"Non solo non sarà a Londra oggi, giorno in cui il nascente Chelsea di Pochettino aspetta una parte della sua collezione di campioni, ma neanche lunedì. Per questo ha chiesto espressamente all’Inter di chiudere la partita entro quella data, il 17 luglio, anche perché andare oltre porterebbe nuove schermaglie. Niente aereo per il Regno Unito, non avrebbe senso presentarsi a Cobham per poi volare subito in tournée negli Stati Uniti con una negoziazione ancora in atto. E sapendo già che, in qualunque caso, il prossimo anno lui non giocherà con la maglia del Chelsea. È anche questa la dimostrazione di quanto sia forgiata nel fuoco la santa alleanza tra il club di Zhang e il vecchio re belga: procederanno spalla a spalla negli alti e bassi della trattativa, anche se bisognerà forzare un po’ la mano", analizza La Gazzetta dello Sport.