Inter, Lautaro e Dimarco anche ieri a parte: quando possono tornare in gruppo

Le novità dal campo sugli infortunati di casa Inter . Il Corriere dello Sport aggiorna sulle condizioni dei due grandi assenti di Genova (oltre al lungodegente Cuadrado). “Ieri Lautaro (così come Dimarco) si è allenato a parte e la speranza di Inzaghi è quella di avere buone notizie già martedì, quando la squadra si ritroverà per la prima seduta dell’anno alla Pinetina in vista della sfida interna contro il Verona all’Epifania.

Solo più avanti si capirà se l’argentino potrà ambire anche al posto da titolare, e non solo alla convocazione, per cui non è da escludere a priori una nuova chance per Thuram in coppia con Arnautovic a ricomporre il tandem. La quarta risorsa offensiva, Alexis Sanchez, fatica a ingranare, rendendo ancor più necessario il rientro in cabina di comando del Toro goleador”, si legge.