Inter, rinnovo Lautaro sempre più vicino: cifre e dettagli. Anche Barella pronto a firmare

Nelle ultime settimane Lautaro Martinez ha ribadito la sua volontà di legarsi ancora di più all'Inter. Anche da parte del club c'è la volontà forte di rinnovare il contratto del Toro come ha ripetuto Beppe Marotta. Come sottolinea il Corriere dello Sport, si legheranno ancora di più all’Inter Lautaro e Barella, ovvero capitano e vice-capitano.

"Già nei primi giorni del 2024 dovrebbe arrivare la firma del Toro, che vedrà salire il suo stipendio da 6,2 a 8 milioni (più bonus), con scadenza spostata nel 2028, ovvero 10 anni dopo il suo sbarco alla Pinetina. Per il centrocampista, i tempi non sono così stretti, ma pure nel suo caso il percorso è ormai avviato. Anche Barella firmerà per un nuovo quinquennio nerazzurro, andando a guadagnare oltre 6 milioni".