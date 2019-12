Sky – Inter, ecco il saldo del mercato e l’impatto dei nuovi acquisti sulla squadra

A Skysport si parla di saldo di mercato e in particolare si sono soffermati su quello dell’Inter. Il club nerazzurro ha speso 156 mln e ne ha incassati 47.

Nel totale dei soldi spesi sono compresi i 65 mln pagati per Lukaku, i 20 mln del riscatto pagato per Politano, i 12 mln per Radu, gli 8.6 di Salcedo. Poi i 4.5 mln spesi per Agoumé, i 22.40 per Lazaro, i 6 spesi per Brazao. E ancora i 12 mln del prestito di Barella e i 5 mln spesi per il prestito di Sensi. Mancano i 25 mln da dare al Cagliari per Nicolò e i 25 di riscatto da versare nelle casse del Sassuolo per Stefano. Si parla quindi di 206 mln di investimenti che hanno portato al momento la squadra nerazzurra prima in classifica.

188 mln è quanto ha speso invece la Juventus che però ha incassato dai giocatori ceduti circa 200 mln.

IL RENDIMENTO – Come sono andati i nuovi acquisti? Il loro minutaggio ha impattato per il 28% sul rendimento totale della rosa. Lukaku ha giocato 1842 minuti; Barella 1161 minuti, Godin 1133. 997 minuti per Biraghi, 666 minuti per Sensi che è stato a lungo fermo per infortunio, 423 minuti per Lazaro. Infine Sanchez che ha giocato 129 minuti perché costretto a settembre ad operarsi ad una caviglia, tornerà a gennaio.

Tra i promossi Skysport inserisce l’attaccante belga che ha giocato in pratica tutte le gare e sono stati promossi anche Sensi e Barella nonostante gli infortuni, ma su di loro Conte ha voluto costruire il suo centrocampo, andato in difficoltà quando sono stati costretti a fermarsi. Rimandati Biraghi arrivato con uno scambio di prestiti (Dalbert) con la Fiorentina e Godin, arrivato a parametro zero, ma in difficoltà nella difesa a tre. Da rivedere invece Sanchez e Lazaro che ha avuto bisogno di un periodo importante per adattarsi al campionato italiano.

OBIETTIVI DICHIARATI – L’obiettivo è un centrocampista centrale. Si parla di Vidal perché Conte vuole grinta ed esperienza per migliorare la sua rosa. Il Barcellona per ora non ha accettato di privarsi del cileno, specie a certe condizioni. Il giocatore vuole più spazio ma non è arrivato ad una rottura con il club catalano. I nerazzurri sono comunque alla finestra.

(Fonte: Skysport – Transfermakt – Opta)