Novità in difesa

La certezza è in difesa dove l’olandese guiderà la retroguardia, com’è già accaduto a inizio campionato per tre partite di fila e più di recente contro Monza e Fiorentina a cavallo degli impegni di Supercoppa. In tutte le occasioni per la capolista sono poi arrivati i tre punti. Almeno dall’inizio quindi si accomoderà in panchina il giovane Bisseck, in attesa di vedere anche come si evolverà il match. Un possibile turnover più massiccio potrebbe essere così rimandato alla prossima partita di campionato, quella di Lecce, che arriverà quattro giorni dopo l’andata in Champions contro l’Atletico e precederà di altrettanti giorni il recupero casalingo contro l’Atalanta. La rosa, così come il vantaggio in campionato, è ampia e Inzaghi non vuole prendersi il minimo rischio di ritrovarsi stasera con una sorpresa sgradita", si legge sul quotidiano.