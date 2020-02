CorSera – Inter, la gara con la Samp in calendario alla prima data utile. Tutto dipenderà da…

Ieri è stato deciso che il campionato di Serie A andrà avanti, chiudendo gli stadi nelle regioni più colpite dal Coronavirus. Ancora da decidere le date dei recuperi dello scorso week end.

“Sulle date dei recuperi regna ancora un po’ di confusione. Si era ipotizzato lo slittamento delle semifinali di ritorno di Coppa Italia e invece si dovrebbe andare avanti con il vecchio programma: mercoledì 4 marzo si giocherà Juventus-Milan e il giorno successivo Napoli-Inter. La sfida dei nerazzurri con la Samp, rinviata domenica scorsa, sarà messa in calendario alla prima data utile e dipenderà dal cammino europeo e nella stessa Coppa Italia della squadra di Conte. La Lega sta studiando anche i recuperi delle altre gare della venticinquesima giornata: Atalanta-Sassuolo (18 marzo la data plausibile), Torino-Parma (4 o 11 marzo) e Verona-Cagliari (11 o 18 marzo). La Lega ci sta lavorando e oggi tutto dovrebbe essere ufficiale”, si legge sul Corriere della Sera.

“Con le porte chiuse nasce il caso dei rimborsi per i tifosi che hanno già acquistato i biglietti. Il Milan, solerte, ha già annunciato che i propri sostenitori saranno rimborsati per la gara con il Genoa, ma nei regolamenti dei 20 club di serie A, ben 11 non lo prevedono. Tra questi Juventus e Inter e c’è molta attesa per capire cosa faranno i bianconeri, che hanno venduto tagliandi a prezzi elevati, da 70 euro sino a 300, con un incasso che dovrebbe superare i cinque milioni. Di che fine faranno questi soldi se ne riparlerà oggi”, aggiunge il quotidiano.